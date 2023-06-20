Первый тренер Тикнизяна: смена гражданства — правильный выбор, появился интерес из Европы

Александр Челпанов, первый тренер защитника сборной Армении и «Локомотива» Наира Тикнизяна, поделился эмоциями о дебютном голе футболиста в составе национальной команды.

«Мы безумно рады первому голу, и что его не пришлось долго ждать. И хорошо, что он состоялся на домашней арене. Можно сказать, Наир принес победу. Это счастье! Я перед игрой ему сказал: «Сегодня точно забьёшь. С тебя игровая футболка!»

У сборной удачно складывается турнир. Наир становится одним из лидеров команды и это позволит ему сделать большой шаг вперед, придаст уверенности. У Наира не было международного опыта, и, можно сказать, он с чистого листа влился в новую команду. Все три игры он провёл на качественном уровне.

Смена гражданства — правильный выбор, игры за сборную тому подтверждение. К тому же появился интерес из Европы, пусть на уровне слухов, но и они на пустом месте не рождаются. Если он продолжит играть на таком уровне, то у него большие шансы уехать в один из топовых европейских чемпионатов», — приводит слова Челпанова Sport24.