Тикнизян забил дебютный гол за Армению! Защитник «Локо» даже разрыдался. Видео

Сборная Армении встречается с Латвией в рамках отборочного этапа Евро-2024. К началу второго тайма команда Александра Петракова выигрывает 1:0. Дебютный гол за Армению забил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

На 35-й минуте встречи к воротам голкипера латвийцев Нилса Пуриньша выбежал форвард Армении Грант-Леон Ранос. Но он не смог переиграть вратаря. Атака армянской команды продолжилась вторым темпом: в штрафную прострелил Артак Дашян, а Тикнизяну осталось лишь подставить ногу. Наир забил дебютный гол за Армению всего лишь в четвёртом матче за национальную команду. Ранее он выходил на поле в играх с Турцией (1:2) и Уэльсом (4:2) в отборе на ЧЕ-2024, а также в товарищеской встрече с Кипром (2:2). По эмоциям Тикнизяна после первого гола становится понятно, что для него значит игра за сборную Армении.

Однако Тикнизян мог и не дебютировать за армянскую команду. Дело в том, что ранее Наир выступал за сборные России разных возрастов. На его счету пять игр за Россию U19, четыре матча за команду U20 и семь встреч за U21. Защитник в составе российской команды принимал участие в чемпионате Европы до 21 года, который проходил в 2021 году. Он провёл полностью все три матча группового этапа. Но Наир так и не дождался приглашения от Валерия Карпина в главную команду. В 2023-м стало известно, что Тикнизян получил армянский паспорт и принял решение выступать за эту сборную.

Наир Тикнизян защитник «Локомотива» и сборной Армении «Почему меня игнорировали в сборной России? Наверное, главный тренер не рассчитывает на меня, но это абсолютно нормально. Я никогда не обвинял ни одного из тренеров, что не играю. У каждого своё видение. Тренер может считать футболиста просто не подходящим под свою модель. Не знаю конкретной причины, но вполне возможно, что так и есть. Как уже сказал, у меня нет обиды и злости. Могу только рассуждать так: если не вызвали в сборную России, значит, не достиг уровня национальной команды. Но я и не говорю, что уровень Армении в разы ниже. Просто сборная Армении верит в меня, поэтому я получил вызов».

Порадуемся за Тикнизяна, вместе с Арменией борющегося за попадание на Евро-2024!