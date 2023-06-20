Федерация футбола Мальты: Украина смогла победить только благодаря подарку от арбитра

На официальном сайте Федерации футбола Мальты опубликовали рецензию на матч отбора Евро-2024 против Украины (0:1), в которой утверждают, что на результат повлиял арбитр.
«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти – подарку от французского арбитра Рудди Буке.
Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первое после вмешательства ВАР, но нереализованное звёздным игроком Ярмоленко, а второе было назначено за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.
Следует похвалить Мальту за её оживлённую игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.
Через 5 минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. Это могло привести к незаслуженному преимуществу в счёте.
Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок «Жироны» не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим», — написано на официальном сайте мальтийской футбольной федерации.
- 20 июня 2023
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