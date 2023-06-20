Главный тренер сборной Украины Ребров прокомментировал победу в матче с Мальтой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 4-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Мальты (1:0).

«Очень тяжело играть против компактно обороняющихся команд, поэтому в первом тайме мы имели достаточно сложностей. Но во втором тайме было видно, что игроки Мальты потратили очень много сил, поэтому мы создавали много моментов и забили гол. Должны были забивать ещё, но я считаю, что за 10 дней мы сделали максимум. Благодарен игрокам, что за такой короткий период они поняли, что мы от них требуем.

Ранняя замена Матвиенко? То же самое, что было и в прошлом матче с Северной Македонией. Иногда кто-то не входит в игру, и это нормально. Я уверен, что он понимает эту замену. Вы видели, что Миколенко вышел на поле и прибавил в атаке, но тогда команда соперника была уже уставшей.

Считаю, что мы движемся в правильном направлении. В сентябре у нас будет больше времени, чтобы подготовиться к следующим очень важным встречам», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.