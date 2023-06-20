Месси опубликовал трогательный пост в честь полугода после победы на ЧМ

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси в одной из социальных сетей поделился эмоциями от победы на чемпионате мира в Катаре. 18 июня было ровно полгода, как аргентинская сборная добилась этого триумфа. Месси сопроводил пост набором фотографий с первенства.

«Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня.

Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках. Я собрал бы их в таком количестве, что они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались.

Всех крепко обнимаю и поздравляю с Днём отцов», — написал звёздный футболист 18 июня на своей страничке в Сети.

Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте