Дибала: Месси — настоящий идол, он делает нечто особенное для футбола

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высоко оценил значение Лионеля Месси для сборной Аргентины.

«Месси — легенда, наш капитан, уникальный игрок. Он настоящий идол. Он делает нечто особенное для футбола. Я горд, что мы вместе порадовали людей на ЧМ», — приводит слова Пауло Дибалы журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

Напомним, ранее 35-летний Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.