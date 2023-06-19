Дибала: Месси — настоящий идол, он делает нечто особенное для футбола
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высоко оценил значение Лионеля Месси для сборной Аргентины.
«Месси — легенда, наш капитан, уникальный игрок. Он настоящий идол. Он делает нечто особенное для футбола. Я горд, что мы вместе порадовали людей на ЧМ», — приводит слова Пауло Дибалы журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».
Напомним, ранее 35-летний Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
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