Александр Тарханов: Сабе Сазонову ещё рано переходить в «Гамбург»
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном уходе грузинского защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо».
«Сазонову ещё рано переходить в «Гамбург». Сейчас эта команда играет во второй Бундеслиге, оттуда уже можно начинать играть. Саба ещё не вырос до уровня большой команды. Он допускает много ошибок. Сазонову надо ещё учиться и учиться», – приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
У 21-летнего Сазонова на счету 24 матча за бело-голубых в РПЛ в сезоне-2022/2023 и один забитый гол.
Игрок должен был получить вызов в молодёжную сборную России в сентябре. Однако защитник выбрал национальную команду Грузии до 21 года. И уже на ноябрьский сбор Сазонов был приглашён в главный коллектив красно-белых.
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