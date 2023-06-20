Александр Тарханов: Сабе Сазонову ещё рано переходить в «Гамбург»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном уходе грузинского защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо».

«Сазонову ещё рано переходить в «Гамбург». Сейчас эта команда играет во второй Бундеслиге, оттуда уже можно начинать играть. Саба ещё не вырос до уровня большой команды. Он допускает много ошибок. Сазонову надо ещё учиться и учиться», – приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

У 21-летнего Сазонова на счету 24 матча за бело-голубых в РПЛ в сезоне-2022/2023 и один забитый гол.

Игрок должен был получить вызов в молодёжную сборную России в сентябре. Однако защитник выбрал национальную команду Грузии до 21 года. И уже на ноябрьский сбор Сазонов был приглашён в главный коллектив красно-белых.