Гаджиев: махачкалинское «Динамо» всегда будет бороться за попадание в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах клуба на предстоящий футбольный сезон.

«В это межсезонье из «Динамо» ушёл только один футболист. Команда будет начинать новый сезон старым составом, который выходил из Второй лиги. Усиление у команды будет, мы постараемся это сделать.

Будем ли мы в грядущем сезоне бороться за выход в РПЛ? Махачкалинское «Динамо» всегда будет бороться за попадание в элитный российский дивизион. Сможем ли мы это сделать — не знаю», — сказал Гаджиев Metaratings.

В прошедшем сезоне махачкалинское «Динамо» выступало в Мелбет Первой лиге. Команда финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 46 очков в 34 встречах и отстав на четыре балла от «Родины», игравшей в стыковых матчах за выход в РПЛ.