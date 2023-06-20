УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии. Им стал медвежонок
Поделиться
УЕФА на своём официальном сайте представил официального маскота предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.
Фото: УЕФА
Маскот впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.
«Талисман отдаёт дань уважения популярной детской игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — гласит официальное заявление УЕФА.
В течение следующих двух недель болельщики на сайте УЕФА смогут проголосовать за имя нового талисмана. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом Bär, означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.
Евро-2024 пройдёт в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
Комментарии
- 20 июня 2023
-
10:29
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
09:57
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:41
-
09:27
-
09:26
-
09:16
-
09:07
-
09:04
-
08:57
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
07:53
-
07:43
-
07:35
-
07:29
-
07:02
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:25
-
06:00
-
05:55
-
05:43
-
05:36
-
05:25
Партнерский контент