ЦСКА поздравил братьев Березуцких с днём рождения

Московский ПФК ЦСКА поздравил с днём рождения Алексея и Василия Березуцких. Сегодня, 20 июня 2023 года, знаменитым футбольным братьям-близнецам исполняется 41 год.

«Братьям Березуцким – 41! Поздравляем Василия и Алексея с днём рождения!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год — он провёл за армейскую команду 502 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Василий Березуцкий выступал за основную команду ЦСКА с 2002 по 2018 год — 531 матч, 14 голов, 19 ассистов.

Позже Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне‑2021/2022, который армейцы закончили на шестом месте в чемпионате России. В штаб Алексея входил его брат‑близнец Василий.