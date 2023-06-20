ЦСКА поздравил братьев Березуцких с днём рождения
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Московский ПФК ЦСКА поздравил с днём рождения Алексея и Василия Березуцких. Сегодня, 20 июня 2023 года, знаменитым футбольным братьям-близнецам исполняется 41 год.
«Братьям Березуцким – 41! Поздравляем Василия и Алексея с днём рождения!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.
Напомним, Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год — он провёл за армейскую команду 502 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Василий Березуцкий выступал за основную команду ЦСКА с 2002 по 2018 год — 531 матч, 14 голов, 19 ассистов.
Позже Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне‑2021/2022, который армейцы закончили на шестом месте в чемпионате России. В штаб Алексея входил его брат‑близнец Василий.
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