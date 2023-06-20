40-летний Клаудио Браво продлил контракт с «Бетисом»

Вратарь Клаудио Браво продлил соглашение с «Реалом Бетис». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до конца следующего сезона. Браво выступает за клуб из Севильи с 2020 года. В качестве игрока «вердибланко» чилийский вратарь провёл в общей сложности 65 официальных матчей. Ранее Клаудио выступал за «Манчестер Сити» и «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов в 2015 году.

«Бетис» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 38-й тур.

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В прошедшем сезоне Браво принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, пропустив девять голов. Его команда завершила сезон на шестой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.