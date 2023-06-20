«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Маки Баньяка по окончании аренды. Футболист вернулся в казахстанский «Кайрат».

«Защитник Маки Баньяк по истечении срока аренды вернулся в «Кайрат» из Казахстана.

Футбольный мир непрост, и так бывает, что травмы не дают раскрыться футболистам. Так случилось и с Маки. Мы желаем тебе успехов в футбольной карьере, а главное — без травм! Удачи, Маки!» — написала пресс-служба нижегородцев.

27‑летний Баньяк является воспитанником «Барселоны». Он перешёл в «Пари Нижний Новгород» в январе из казахстанского «Кайрата» и провёл всего один официальный матч за нижегородский клуб. В марте камерунский защитник получил разрыв мениска на тренировке «Пари Нижний Новгород», после чего отправился в Испанию, где проходил реабилитацию.