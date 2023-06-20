«Коринтианс» хочет получить от «Зенита» € 6 млн за трансфер Густаво Мантуана

Стало известно, какую сумму «Коринтианс» планирует выручить за продажу полузащитника Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту». Об этом сообщает Meu Timao.

По информации источника, «Коринтианс» хочет получить € 6 млн за оставшиеся у бразильского клуба 40 процентов экономических прав на Мантуана.

Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупил Мантуана.

22-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За «Зенит» бразилец играл на правах аренды. В 29 матчах за петербуржцев Мантуан забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.