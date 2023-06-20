Новым спортивным директором «Севильи» стал бывший глава скаутской службы «Зенита»

Футбольный клуб «Севилья» (Испания) представил нового спортивного директора. Им стал бывший директор английского «Лидса» Виктор Орта, в сезоне-2013/2014 возглавлявший скаутскую службу санкт-петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба андалусийцев.

Контракт со специалистом подписан на три года. Орта работал в «Севилье» в качестве технического директора с 2006 по 2013 год. Также он занимал пост спортивного директора в испанском «Эльче» и английском «Мидлсбро».

Напомним, 16 июня стало известно, что предыдущий спортивный директор «Севильи», Рамон Мончи, покинул команду и был принят на аналогичную должность в «Астон Вилле» (Бирмингем).

В сезоне-2022/2023 «Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы, а также заняла 12-е место в Ла Лиге.