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Гагнидзе и Сазонов попали в заявку сборную Грузии на молодёжный Евро

Гагнидзе и Сазонов попали в заявку сборную Грузии на молодёжный Евро
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Футболисты московского «Динамо» Лука Гагнидзе и Саба Сазонов попали в заявку сборной Грузии до 21 года на молодёжный чемпионат Европы — 2023, сообщает пресс-служба клуба.

Турнир пройдёт с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. Соперниками национальной команды Гагнидзе и Сазонова станут сборные Португалии, Бельгии и Нидерландов.

Так, встреча команд Грузии и Португалии станет матчем открытия турнира. Этот матч состоится завтра, 21 июня, на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси и начнётся в 19:00 мск. Два других матча национальной команды Грузии на групповом этапе состоятся в то же время 24 и 27 июня.

Напомним, Сазонов принял участие в 33 играх за «Динамо» в минувшем сезоне, а Гагнидзе — в 27 матчах.

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