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Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте

Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте
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В прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 Португалия обыграла Исландию благодаря голу Криштиану Роналду в самой концовке.

В группе J во вторник, 20 июня, играли национальные команды Португалии и Исландии, Лихтенштейна и Словакии и Боснии и Герцеговины и Люксембурга.

Матч между португальцами и исландцами завершился победой гостей (1:0). Единственный гол забил нападающий Криштиану Роналду, для которого этот матч стал 200-м в футболке национальной сборной.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Игра Лихтенштейна и Словакии закончилась победой гостей со счётом 1:0, а боснийцы неожиданно уступили Люксембургу (0:2).

На данный момент Португалия возглавляет группу J с 12 набранными очками по результатам четырёх сыгранных матчей. На втором месте располагается сборная Словакии.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
0 : 1
Португалия
0:1 Роналду – 89'
Удаления: Виллюмссон – 81' / нет
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Вавро – 45+1'
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Люксембург
0:1 Синани – 74'
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