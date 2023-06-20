Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте

В прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 Португалия обыграла Исландию благодаря голу Криштиану Роналду в самой концовке.
В группе J во вторник, 20 июня, играли национальные команды Португалии и Исландии, Лихтенштейна и Словакии и Боснии и Герцеговины и Люксембурга.
Матч между португальцами и исландцами завершился победой гостей (1:0). Единственный гол забил нападающий Криштиану Роналду, для которого этот матч стал 200-м в футболке национальной сборной.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
Игра Лихтенштейна и Словакии закончилась победой гостей со счётом 1:0, а боснийцы неожиданно уступили Люксембургу (0:2).
На данный момент Португалия возглавляет группу J с 12 набранными очками по результатам четырёх сыгранных матчей. На втором месте располагается сборная Словакии.
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