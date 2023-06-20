Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 Португалия обыграла Исландию благодаря голу Криштиану Роналду в самой концовке.

В группе J во вторник, 20 июня, играли национальные команды Португалии и Исландии, Лихтенштейна и Словакии и Боснии и Герцеговины и Люксембурга.

Матч между португальцами и исландцами завершился победой гостей (1:0). Единственный гол забил нападающий Криштиану Роналду, для которого этот матч стал 200-м в футболке национальной сборной.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Игра Лихтенштейна и Словакии закончилась победой гостей со счётом 1:0, а боснийцы неожиданно уступили Люксембургу (0:2).

На данный момент Португалия возглавляет группу J с 12 набранными очками по результатам четырёх сыгранных матчей. На втором месте располагается сборная Словакии.