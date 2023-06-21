Шотландия обыграла Грузию в отборе Евро-2024
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Сборная Шотландии обыграла сборную Грузии в отборочном матче чемпионата Европы — 2024 со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Голы забили Каллум Макгрегор с передачи Линдона Дайкса на 6-й минуте и Скотт Мактоминей на 47-й.
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