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Шотландия обыграла Грузию в отборе Евро-2024

Шотландия обыграла Грузию в отборе Евро-2024
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Сборная Шотландии обыграла сборную Грузии в отборочном матче чемпионата Европы — 2024 со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Голы забили Каллум Макгрегор с передачи Линдона Дайкса на 6-й минуте и Скотт Мактоминей на 47-й.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Макгрегор – 6'   2:0 Мактоминей – 47'
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