Ди Мария близок к переходу в «Бенфику»

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария близок к подписанию контракта с «Бенфикой», сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Переговоры представителей 35-летнего игрока с клубом находятся на финальной стадии. Если стороны успешно согласуют последние детали, то в ближайшие дни будет объявлено о подписании игроком контракта с португальским клубом на один сезон – до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Ди Мария выступал за «Ювентус», который покинул по окончании однолетнего соглашения. В составе итальянского клуба аргентинец провёл 40 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач. Также он стал чемпионом мира – 2022 в составе своей сборной. На ЧМ Ди Мария провёл за Аргентину пять игр, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.