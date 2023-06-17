«Бенфика» начала переговоры о переходе Ди Марии. В аргентинце заинтересован «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Анхель Ди Мария может подписать контракт с лиссабонской «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Цезар Луис Мерло в своём «твиттере».

По информации источника, «Бенфика» уже начала диалог с Ди Марией, чтобы убедить аргентинца вернуться в команду, за которую он ранее уже выступал во время своей карьеры. Официального предложения лиссабонский клуб до сих пор не сделал.

Также в переходе Ди Марии заинтересован клуб из американской МЛС «Интер Майами», однако нападающий хотел бы продолжать играть в одном из европейских чемпионатов.

В «Интер Майами» должен перейти партнёр Ди Марии по сборной Аргентины нападающий Лионель Месси.

Ди Мария стал свободным агентом после ухода из туринского «Ювентуса».

Материалы по теме Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ