«Бенфика» начала переговоры о переходе Ди Марии. В аргентинце заинтересован «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Анхель Ди Мария может подписать контракт с лиссабонской «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Цезар Луис Мерло в своём «твиттере».
По информации источника, «Бенфика» уже начала диалог с Ди Марией, чтобы убедить аргентинца вернуться в команду, за которую он ранее уже выступал во время своей карьеры. Официального предложения лиссабонский клуб до сих пор не сделал.
Также в переходе Ди Марии заинтересован клуб из американской МЛС «Интер Майами», однако нападающий хотел бы продолжать играть в одном из европейских чемпионатов.
В «Интер Майами» должен перейти партнёр Ди Марии по сборной Аргентины нападающий Лионель Месси.
Ди Мария стал свободным агентом после ухода из туринского «Ювентуса».
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