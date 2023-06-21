«Ньюкасл» предложил «Милану» € 50 млн за трансфер Тонали

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Athletic, «Ньюкасл» предложил миланскому клубу около € 50 млн за переход итальянца.

Отмечается, что к футболисту проявляет интерес и лондонский «Челси».

Сандро Тоналли в минувшем сезоне сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счёт десять результативных передач. Итальянец стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Спустя год «россонери» выкупили контракт полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.

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