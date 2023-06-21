Боливия сыграла вничью с Чили в товарищеском матче

Сборная Чили сыграла вничью со сборной Боливии — 0:0. Матч проходил в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) на стадионе «Рамон Тауичи Агилера».
Несмотря на 25 ударов (10 — у Боливии, 15 — у Чили) в матче не было забито ни одного мяча.
Данная товарищеская встреча стала последней для сборной Чили перед первым матчем квалификации на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. 6 сентября 2023 года Чили сыграет со сборной Уругвая.
Для Боливии эта встреча также оказалась последней проверкой перед квалификационным матчем на ЧМ со сборной Бразилии, который также пройдёт 6 сентября.
Отбор на главный турнир сборных в Южной Америке продлится с 2023 по 2025 год. Все 10 стран находятся в одной группе. Прямые путёвки получат первые шесть команд, а седьмая отправится в стыковые матчи.
- 21 июня 2023
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