Fanatik: Чалов согласился перейти в «Галатасарай», переговоры продвигаются стремительно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов согласился продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает издание Fanatik.
По сведениям источника, руководство турецкого клуба связалось с агентом 25-летнего россиянина, а сам футболист дал добро на переход в «Галатасарай», переговоры продвигаются стремительно. Планируется, что теперь новоиспечённые чемпионы Турции начнут диалог с ЦСКА.
Фёдор Чалов — воспитанник армейцев. За первую команду россиянин играет с 2016 года. Зимой 2022 года нападающий ушёл в аренду в швейцарский «Базель», за который он отыграл вторую половину сезона-2021/2022.
В минувшей кампании Чалов провёл 30 игр за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Армейцы закончили сезон на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.
- 21 июня 2023
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