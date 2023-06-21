Глушаков: «Родина» и «Химки» со мной переговоры не вели

Бывший полузащитник «Спартака», «Химок» и «Пари НН» Денис Глушаков опроверг информацию о том, что «Родина» и «Химки» ведут с ним переговоры о подписании контракта.

«Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вёл. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Родина» и «Химки» планируют подписать контракт с Денисом Глушаковым. Последним клубом 36‑летнего футболиста был нижегородский «Пари НН».

Футболист пополнил состав команды в феврале и подписал контракт до конца сезона‑2022/2023. С тех пор Глушаков провёл девять матчей за клуб, в которых забил один мяч.