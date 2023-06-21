Асхабадзе: за сезон «Факел» заработал почти столько же, сколько получает от правительства

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о финансовом состоянии клуба.

«При правильной финансовой дисциплине можно решать задачи. Хотелось бы нам большего? Конечно. Будет ли больше — не знаю, но мы готовы конкурировать с любыми клубами, несмотря ни на что. У «Факела» есть спортивные амбиции, есть тысячи болельщиков, которые этого хотят. Для нас это в приоритете. В рамках нашего бюджета каждый заработанный рубль — существенная помощь с учётом самой низкой стоимости билетов.

С учётом кубковых матчей, кейтеринга и различных коммерческих активностей заработали даже больше 50 млн [рублей]. Мы открыли флагманский магазин, который в первые 13 дней принёс нам порядка 4 млн. Кстати, часть мерча была разработана болельщиками из фан‑клуба. Так что эти показатели достаточно хорошие, и они точно лучше, чем у многих клубов РПЛ.

Мы точно так же занимались бы этим направлением, будь у нас и самый большой бюджет — не сидели бы на попе ровно. Считаю, что клуб должен уметь зарабатывать сам. Если говорить про все направления, где есть и коммерческий блок, и спонсорство от пула компаний и отдельных партнёров, то мы заработали практически столько же, сколько получаем средств от правительства региона. Это дорогого стоит», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».