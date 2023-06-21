Объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» выступило с новым заявлением, которое касается Fan ID. В нём сказано, что введение системы паспорта болельщика — это «дело рук пособников Байдена».

«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдёт без паспорта болельщика, что делает её уникальной и по-настоящему ажиотажной. Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях. Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

Ни для кого уже не секрет, что всё чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена. В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом! «Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полёту в космос. Поехали!" — написано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале «Ландскроны».