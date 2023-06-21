Генеральный директор «Факела»: к следующему сезону состав команды обновится

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что к следующему сезону команда Вадима Евсеева переживёт обновление.

«Насколько велика вероятность, что в новом сезоне мы увидим другой «Факел» по составу? Точно не другой, но, наверное, обновлённый «Факел». Думаю, что больше 50% игроков точно останутся в команде.

Понимаете, мы хотели бы сохранить большинство футболистов, даже практически всех, но, так как мы провели интересный и красочный сезон, добавив много новой позитивной энергетики в РПЛ, мы столкнулись с интересом со стороны других клубов.

Если раньше футболистов «Факела» не хотел практически никто, то сегодня многие ребята имеют интерес со стороны других команд», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».