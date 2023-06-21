Украина — Хорватия: стартовые составы команд на матч молодёжного ЧЕ-2023

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 21 июня, состоится матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сразятся сборные Украины и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Бражко, Кащук, Крысков, Брагару, Сикан.

Хорватия: Котарски, Сигур, Франич, Перкович, Колина, Булат, Пшир, Качаверда, Батурина, Бельо, Фриган.

Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии.

Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина участия в том розыгрыше не принимала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.

Свой предыдущий официальный матч — со сборной Северной Ирландии в ноябре прошлого года — Украина выиграла со счётом 3:0. Национальная команда Хорватии же уступила Испании — 1:2.