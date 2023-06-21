Павел Алпатов возглавил «Динамо-2»

Новым главным тренером второй команды московского «Динамо» стал Павел Алпатов. 33-летний специалист ранее уже работал с «Динамо-2», после чего входил в тренерский штаб главной команды бело-голубых.

«Хочу выразить благодарность руководству клуба за оказанное доверие. Цели и задачи в работе со второй командой понятны: растить и воспитывать новое поколение талантливых динамовских футболистов, готовить резерв для главной команды. Вместе с тренерским штабом будем делать для этого всё возможное!» – приводит слова Алпатова пресс-служба динамовской команды.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место в таблице, набрав 45 очков. В концовке сезона бело-голубые объявили о расставании с главным тренером команды Славишей Йокановичем, и в последних трёх турах командой руководил Павел Алпатов.