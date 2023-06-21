Павел Алпатов возглавил «Динамо-2»

Новым главным тренером второй команды московского «Динамо» стал Павел Алпатов. 33-летний специалист ранее уже работал с «Динамо-2», после чего входил в тренерский штаб главной команды бело-голубых.
«Хочу выразить благодарность руководству клуба за оказанное доверие. Цели и задачи в работе со второй командой понятны: растить и воспитывать новое поколение талантливых динамовских футболистов, готовить резерв для главной команды. Вместе с тренерским штабом будем делать для этого всё возможное!» – приводит слова Алпатова пресс-служба динамовской команды.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место в таблице, набрав 45 очков. В концовке сезона бело-голубые объявили о расставании с главным тренером команды Славишей Йокановичем, и в последних трёх турах командой руководил Павел Алпатов.
- 21 июня 2023
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:19
-
18:11
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:42
-
17:39
-
17:21
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:36
-
16:35
-
16:26
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:52