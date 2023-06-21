Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном переходе форварда в «Бешикташ»

Федерико Пасторелло, агент сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в турецкий в «Бешикташ».
«Бешикташ» проявляет интерес к Бальде? Кейта очень счастлив в «Спартаке», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
К «Спартаку» Бальде присоединился в конце августа 2022 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 28-летний сенегальский нападающий провёл 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн. Ранее Бальде высказался о своём игровом времени в «Спартаке».
- 21 июня 2023
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