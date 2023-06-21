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«Вест Хэм» наказан за выходки фанатов в финале Лиги конференций

«Вест Хэм» наказан за выходки фанатов в финале Лиги конференций
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Лондонский «Вест Хэм» наказали за выходки фанатов в финале Лиги конференций, сообщает пресс-служба УЕФА. Английскому клубу вынесен запрет на продажу билетов на два ближайших гостевых матча еврокубков.

Главный инцидент игры произошёл в первом тайме финального матча с «Фиорентиной»: болельщики «молотобойцев» начали закидывать поле пластмассовыми стаканами с пивом. Пострадал капитан «фиалок» Кристиано Бираги, который направлялся подавать угловой. Стакан попал итальянскому защитнику в затылок, после чего из головы футболиста пошла кровь.

Напомним, встреча команд завершилась победой «Вест Хэма» со счётом 2:1. Решающий мяч записал на свой счёт вингер «молотобойцев» Джаррод Боуэн на 89-й минуте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.

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