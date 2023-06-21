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Президент «Бешикташа» опроверг информацию об интересе клуба к форварду «Спартака» Бальде

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что информация об интересе клуба к нападающему «Спартака» Кейта Бальде не соответствует действительности.

«Неправда, что «Бешикташ» интересуется Кейта Бальде», — сказал Ахмет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

К «Спартаку» Бальде присоединился в конце августа 2022 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 28-летний сенегальский нападающий провёл 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн. Ранее Бальде высказался о своём игровом времени в «Спартаке».