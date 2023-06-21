Украина — Хорватия: номинальные хозяева повели в два мяча в матче молодёжного Евро

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Украины и Хорватии. Команды играют на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Украины вышла вперёд на 19-й минуте благодаря голу нападающего Алексея Кащука. В самом начале второй половины встречи жёлто-синие увеличили преимущество — отличился Данила Сикан.

Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина в том розыгрыше не участвовала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.