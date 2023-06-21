Лукаш Подольски организует масштабный музыкальный фестиваль в Хоккенхаймринге

Бывший футболист сборной Германии 38-летний Лукаш Подольски планирует организовать в сентябре музыкальный фестиваль Glücksgefühle (буквально «Праздник счастья») в немецком Хоккенхаймринге, известном тем, что там проходит этап «Формулы 1».
Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и «Арсенала» Подольски завершил выступления за сборную Германии в 2017 году (130 матчей, 49 голов), сейчас он защищает цвета польского клуба «Гурник Забже», и параллельно занимается организаторской деятельностью в сфере шоу-бизнеса.
«Последние несколько лет и месяцев потребовали от всех нас много сил, и времена всё ещё непростые. Именно поэтому мы хотим позволить людям отвлечься ненадолго и повеселиться здесь, в Хоккенхаймринге», — цитирует Подольски Bild.
Ожидается, что фестиваль, самый известный в Германии, примет около 100 тыс. зрителей в период с 14 по 17 сентября. В мероприятии примут участие известные артисты, в том числе немецкие ди-джеи Феликс Йен и Робин Шульц. Футбольные турниры, американские горки, колесо обозрения, аттракционы, картинг и групповые занятия йогой также включены в программу, над которой трудится Подольски. Сам Лукаш также примет участие в фестивале в качестве мастера гриля.
Добавим, что нападающий завершил сезон в чемпионате Польши с шестью голами и девятью результативными передачами. Его клуб занял шестое место в турнире.
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