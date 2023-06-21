Гари Невилл потребовал от АПЛ расследовать трансферные сделки «Челси» с Саудовской Аравией

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал руководство английской Премьер-лиги изучить трансферные сделки Саудовской Аравии, клубы которой развили бурную деятельность в Европе.

«Есть необходимость немедленно изучить саудовскую торговлю. Регулирующие органы должны действовать достаточно гибко, чтобы остановить эти вещи в зародыше. Если всё это выглядит неправильно, значит, так оно и есть. Вмешаться нужно как можно скорее. В нашем чемпионате происходит бардак!», – написал Невилл на своей странице в соцсетях.

Напомним, переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» в декабре 2022 года стал первой ласточкой в череде подобных трансферов из клубов Англии в ближневосточную страну. Недавно полузащитник «Челси» Н'Голо Канте подписал четырёхлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад» на сумму € 100 млн, а игрок «Вулверхэмптона» Рубен Невеш присоединился к «Аль-Хилялю» за внушительные € 55 млн, несмотря на то, что до конца его контракта оставался всего один год.

Кроме того, активно обсуждается уход со «Стэмфорд Бридж» Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку, Хакима Зиеша, Эдуарда Менди, Каллума Хадсона-Одои и Пьер-Эмерика Обамеянга. Именно интерес к этим игрокам «Челси» вызвал гнев Невилла, поскольку государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), которому принадлежит «Ньюкасл», является крупным инвестором мажоритарного акционера «Челси», компании Clearlake Capital. Представители «Челси» настаивают на том, что Саудовская Аравия не участвовала в покупке клуба (такой шаг нарушил бы правила, учитывая, что принадлежащий PIF «Ньюкасл» также выступает в Премьер-лиге).

Однако Невилл убеждён, что внезапную активность аравийцев на английских просторах нужно тщательно расследовать. Дело в том, что «Челси» нуждается в продаже игроков, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей. За последние 12 месяцев клуб потратил на игроков около € 700 млн, но занял только 12-е место в АПЛ. В сентябре прошлого года синие были одним из 19 клубов, попавших под подозрение надзирателей УЕФА, и их финансы в предстоящий период должны были тщательно контролироваться. Отчёты «Челси» показали чистый убыток в размере € 140 млн за сезон-2021/2022.

Выход из ситуации руководство синих увидело в продаже ряда игроков в саудовские клубы «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли», которые недавно также были куплены государственным фондом PIF.