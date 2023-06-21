Колыванов: Тюкавина справедливо признали лучшим игроком сезона в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал признание форварда бело-голубых Константина Тюкавина лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023.
«Болельщики признали Тюкавина лучшим игроком в минувшем сезоне. Согласен ли я с этим? Думаю, да. Он яркий и техничный форвард, но в целом скомканный сезон немного смазал ощущения. Девятое место не лезет ни в какие ворота. Тюкавин старался, по мере своих возможностей выделялся.
Прежде всего, в обороне возникало много проблем, в опорной зоне тоже. Дело в том, что в команде много молодёжи, мясом ребята не обросли, пока не обстрелянные. Через пару лет они могут выстрелить, но в целом клубу нужны опытные футболисты, которые смогут подсказать в сложной ситуации.
Тот же Захарян провёл не очень качественный сезон. Раньше его хотел «Челси» и другие клубы, а теперь он в нашем чемпионате совсем немного голов забил. Может, дело в том, что он попал в основной состав. Мне кажется, он немного снизил к себе требования», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету 20-летнего Тюкавина 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами.
- 21 июня 2023
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