Колыванов высказался об отсутствии главного тренера в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на то, что московская команда до сих пор не нашла себе нового главного тренера.

«Динамо» всё никак не объявит имя нового главного тренера. Напрягает ли меня это? Вообще нет. А что меня должно напрягать? Я сейчас не имею к московской команде никакого отношения.

Я болельщик, но в клубе и без меня разберутся, как надо вести переговоры. Я правда так думаю», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее сообщалось, что новым рулевым столичного клуба станет наставник «Оренбурга» Марцел Личка.