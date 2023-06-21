Петрушин: согласен с болельщиками, Тюкавин – игрок сезона в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин назвал лучшего игрока московской команды в минувшем сезоне.
«Болельщики назвали Тюкавина лучшим игроком сезона. Согласен ли я с ними? Наверное, да. Смолов выступал не очень ярко. Многого ждали от Захаряна, лично я ему симпатизирую. Срыв перехода в «Челси» сыграл против него, он просто растворился. Наверное, назову лучшим игроком сезона Тюкавина. Подкупает то, что он не ноет. Ему дают несколько минут в концовке — он пашет и отвоёвывает себе место в составе.
Могли бы признать лучшим Фомина? Он выглядел не так ярко, как в прошлом году. Я его не виню, это касается всей команды. Фомин немного сдал по сравнению с прошлым сезоном с моей точки зрения. Может, на него так повлиял промах в финале Кубка России со «Спартаком». Это моё предположение», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету 20-летнего Тюкавина 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами.
Ранее о признании Тюкавина лучшим игроком сезона высказался бывший форвард бело-голубых Игорь Колыванов.
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