Борис Игнатьев: у «Динамо» всё меньше времени на формирование командных взаимодействий

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил предсезонную подготовку «Динамо». Напомним, московский клуб до сих пор не объявил имя нового главного тренера.

«Возможно, сейчас игроки тренируются индивидуально, но времени на формирование командных взаимодействий маловато. Основная проблема состоит в том, что клуб до сих пор не объявил имя главного тренера. Важно, чтобы он был задействован в селекционной работе. Думаю, в этом динамовцы либо опаздывают, либо просто нам не рассказывают. Хотя вдруг в команду придёт кудесник, который приведёт в божеский вид игроков динамовской дружины.

В любом случае, я адекватно к этому отношусь. Почему я буду напрягаться? Я не имею никакого отношения к этому клубу. Там в руководстве находятся профессионалы. Они понимают, что делают. Если бы я работал в «Динамо», то, конечно, очень переживал. Со стороны я вижу стратегические ошибки.

В целом, мне нравится работа Лички. Да, есть некоторые оговорки, я их уже перечислял. Мы видели, что он сделал в небольшой команде с не самыми грандиозными финансовыми условиями. Команда давала результат при симпатичной игре. Ему надо научиться справляться с давлением, которое оказывается на тренеров больших клубов», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что новым рулевым столичного клуба станет наставник «Оренбурга» Марцел Личка.