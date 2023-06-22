Квинси Промес продал свой пентхаус в Амстердаме

Нидерландский музыкант Мартин Гаррикс, в последние годы скупивший несколько топовых квартир в Амстердаме, в апреле пополнил свою коллекцию пентхаусом, который раньше принадлежал нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Промес, имеющий проблемы с правоохранительными органами Нидерландов, уступил свою недвижимость за сумму в € 2,5 млн, сообщает издание Story.

Напомним, в прошлый понедельник, 19 июня Промес был приговорен к полутора годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату три года назад. Он также должен выплатить потерпевшему € 7 тыс. в качестве компенсации. Сейчас Промес ждёт вердикта от апелляционного суда, куда обратился адвокат футболиста.

По информации издания, сделку с Мартином о продаже недвижимости со стороны Промеса подписала его мать.

Напомним, недавно было объявлено, что Квинси также будет привлечен к ответственности за предполагаемую причастность к доставке в Европу почти 1300 килограммов кокаина. Прибыль от наркотрафика, если верить нидерландским СМИ, могла составить около € 6 млн.