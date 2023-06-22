Квинси Промес продал свой пентхаус в Амстердаме

Нидерландский музыкант Мартин Гаррикс, в последние годы скупивший несколько топовых квартир в Амстердаме, в апреле пополнил свою коллекцию пентхаусом, который раньше принадлежал нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Промес, имеющий проблемы с правоохранительными органами Нидерландов, уступил свою недвижимость за сумму в € 2,5 млн, сообщает издание Story.
Напомним, в прошлый понедельник, 19 июня Промес был приговорен к полутора годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату три года назад. Он также должен выплатить потерпевшему € 7 тыс. в качестве компенсации. Сейчас Промес ждёт вердикта от апелляционного суда, куда обратился адвокат футболиста.
По информации издания, сделку с Мартином о продаже недвижимости со стороны Промеса подписала его мать.
Напомним, недавно было объявлено, что Квинси также будет привлечен к ответственности за предполагаемую причастность к доставке в Европу почти 1300 килограммов кокаина. Прибыль от наркотрафика, если верить нидерландским СМИ, могла составить около € 6 млн.
- 22 июня 2023
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:06
-
00:06
- 21 июня 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:42
-
23:29
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:18
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:07