Голкипер Никита Гойло высказался о возвращении в «Зенит»

Голкипер Никита Гойло высказался о возвращении в санкт-петербургский «Зенит». Ранее он выступал в «Пари Нижний Новгород».
«Как настроение? Как провёл паузу? Хорошее! Был в Петербурге, с родителями. Отдыхал, ничего особенного не делал.
С какими мыслями ехал домой? С оптимистичными. Надо всегда мыслить позитивно, надеяться на лучшее и делать своё дело.
Чему научили три года за пределами Петербурга? Жизни. На самом деле всему — это было совсем другое время. Есть разница, когда играешь в «Зените-2» и когда во взрослых командах, где мужской футбол, где иначе идёт и футбольная, и нефутбольная жизнь. Надеюсь, где-то повзрослел. Как оцениваю это время? Великолепно! Всё было хорошо. Познакомился с новыми людьми, научился у них чему-то, что-то приобрел.
Наметил ли планы и цели на сборы и предстоящий сезон? Да, конечно. Но обо всех рассказывать не буду, иначе не сбудутся! Хотя не верю в это, я человек несуеверный. Как говорил Стивен Хокинг, люди утверждают, что верят в судьбу, но всё время смотрят влево и вправо, когда переходят дорогу. Зачем же тогда смотреть, если веришь?» — приводит слова Гойло официальный сайт «Зенита».
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