Российский голкипер Никита Гойло поблагодарил болельщиков «Пари Нижний Новгород». Футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит».
«Хочу сказать спасибо всем и каждому в этом клубе. Я был счастлив оказаться в этом городе, играть за эту команду. Для меня было честью выступать за «Пари Нижний Новгород». Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Пусть вас будет ещё больше на трибунах. Я не прощаюсь», — приводит слова Гойло пресс-служба нижегородского клуба.
«Мы благодарим тебя, Никита, за работу, за незабываемые сейвы, да и просто за то, что ты отличный парень!» — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».
Никита Гойло провёл в составе «Пари Нижний Новгород» 18 матчей. Сообщалось, что трансфер голкипера обошёлся петербуржцам в 45 млн рублей.
- 16 июня 2023
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