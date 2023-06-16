Российский голкипер Никита Гойло поблагодарил болельщиков «Пари Нижний Новгород». Футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

«Хочу сказать спасибо всем и каждому в этом клубе. Я был счастлив оказаться в этом городе, играть за эту команду. Для меня было честью выступать за «Пари Нижний Новгород». Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Пусть вас будет ещё больше на трибунах. Я не прощаюсь», — приводит слова Гойло пресс-служба нижегородского клуба.

«Мы благодарим тебя, Никита, за работу, за незабываемые сейвы, да и просто за то, что ты отличный парень!» — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».

Никита Гойло провёл в составе «Пари Нижний Новгород» 18 матчей. Сообщалось, что трансфер голкипера обошёлся петербуржцам в 45 млн рублей.