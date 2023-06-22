Защитник Никита Калугин перешёл в «Торпедо» из «Нефтехимика»
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Московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» договорились о переходе 25-летнего защитника Никиты Калугина в столичный клуб. Соглашение с игроком рассчитано до завершения сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.
«Никита, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении московского клуба.
В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Никита Калугин провёл 32 матча. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.
Автозаводцы завершили сезон-2022/2023 на последнем, 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 30 матчей. Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Первой лиге.
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