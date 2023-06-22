Защитник Никита Калугин перешёл в «Торпедо» из «Нефтехимика»

Московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» договорились о переходе 25-летнего защитника Никиты Калугина в столичный клуб. Соглашение с игроком рассчитано до завершения сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.

«Никита, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении московского клуба.

В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Никита Калугин провёл 32 матча. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Автозаводцы завершили сезон-2022/2023 на последнем, 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 30 матчей. Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Первой лиге.