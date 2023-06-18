Голкипер Игорь Обухов перешёл из «Нефтехимика» в «Химки»
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Голкипер Игорь Обухов перешёл из «Нефтехимика» в «Химки». Об этом сообщил официальный сайт нижнекамского клуба.
В завершившемся сезоне Мелбет Первой лиги Обухов провёл 22 матча. В апреле 2023 года голкипер перестал попадать в стартовый состав. Также на его счету один матч в Фонбет Кубке России.
Вместе с Обуховым «Нефтехимик» покинул полузащитник Евгений Черкес. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Черкес провёл 11 матчей за «Нефтехимик» во всех турнирах в сезоне-2022/2023. Результативными действиями он не отметился.
«Мы благодарим Игоря и Евгения за время, проведённое в составе чёрно-зелёных, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.
Напомним, «Химки» следующий сезон проведут в Первой лиге.
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