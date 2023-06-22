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Тикнизян: перед матчем с Латвией представлял, как буду праздновать забитый мяч

Тикнизян: перед матчем с Латвией представлял, как буду праздновать забитый мяч
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Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Латвией (2:1) рассказал о своих эмоциях от первого гола в составе национальной команды. В этой встрече игрок открыл счёт на 35-й минуте.

«Когда ехал в автобусе на матч против Латвии, был уверен, что забью гол. Не могу объяснить, как это, просто без остановки думаешь об этом. В голове даже представлял, как буду праздновать забитый мяч. Но как я представлял и как отпраздновал – это две разные реальности», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Сборная Армении занимает на данный момент второе место в отборочной группе D с двумя победами и одним поражением. В активе команды шесть очков.

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