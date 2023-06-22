Бородин: Федотов ушёл из «Сочи» в ЦСКА, потому что ему был нужен новый вызов

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как команда год назад восприняла уход Владимира Федотова в ЦСКА, и отметил, что его успех с армейцами не стал для него неожиданностью.
«Я думаю, Владимир Валентинович остался бы в «Сочи», если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов, которую мы завоевали вместе со вторым местом. Любой тренер с удовольствием бы остался в команде, которую создал, в команде-семье, как мы говорим. Тем более, участвовать в таком турнире – это статусно, здорово. К тому же, мы почувствовали вкус еврокубков, когда за год до этого участвовали в Лиге Конференций. Команда сделала шаг вперёд и была готова к новым высотам. Но сложилось так, как сложилось. По независящим от нас причинам.
Федотову нужен был новый вызов? Конечно, думаю, так и есть. Всем хотелось, чтобы Валентиныч остался, ребята очень хотели. Но это его выбор, он и сам уже его объяснял. Как показывают результаты команд, в которых он работал до этого, — они все время достаточно высокие. Для меня неожиданностью его успех в ЦСКА не стал», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».
Под руководством Федотова ЦСКА в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате России и выиграл Кубок страны.
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