«Ювентус» намерен расстаться с Алексом Сандро. Игрок интересен клубам из Саудовской Аравии
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Туринский «Ювентус» хочет расстаться с бразильским защитником Алексом Сандро, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, итальянский клуб готов продать игрока или даже расторгнуть с ним контракт по обоюдному желанию сторон. Сообщается, что двум клубам Саудовской Аравии интересен бразилец. Тем не менее, конкретных предложений по игроку ещё не было.
Контракт бразильца с «Ювентусом» заканчивается в конце следующего сезона. Сандро зарабатывает в клубе в год около € 6 млн. Плюс ему могут быть выплачены бонусы в размере ещё € 1 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Алекса Сандро 37 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.
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