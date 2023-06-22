«Ювентус» намерен расстаться с Алексом Сандро. Игрок интересен клубам из Саудовской Аравии

Туринский «Ювентус» хочет расстаться с бразильским защитником Алексом Сандро, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, итальянский клуб готов продать игрока или даже расторгнуть с ним контракт по обоюдному желанию сторон. Сообщается, что двум клубам Саудовской Аравии интересен бразилец. Тем не менее, конкретных предложений по игроку ещё не было.

Контракт бразильца с «Ювентусом» заканчивается в конце следующего сезона. Сандро зарабатывает в клубе в год около € 6 млн. Плюс ему могут быть выплачены бонусы в размере ещё € 1 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Алекса Сандро 37 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.