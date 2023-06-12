Томас Тухель заинтересован в трансфере Влаховича. Душан оставит «Ювентус» ради «Баварии»?

Талант Душана Влаховича был открыт наставником «Фиорентины» Винченцо Итальяно пару лет назад. За 22 тура в чемпионате Италии в составе «лилий» серб забил целых 17 мячей, а также отдал две результативные передачи. Его уход в «Ювентус» посреди сезона сопровождался скандалом. Болельщики флорентийского клуба возненавидели игрока.

Впрочем, Влаховичу до этого не было никакого дела. Теперь он может расстроить и поклонников «старой синьоры». По итогам минувшего сезона «Юве» не сумел выйти в зону Лиги Европы и Лиги чемпионов. Президент клуба заявлял, что сербский нападающий не продаётся, но многое будет зависеть от самого игрока.

Влахович востребован

В прошлом сезоне Душан принял участие в 42 матчах во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Статистика не очень впечатляющая, но в первую очередь в этом виноват Массимилиано Аллегри, предпочитающий оборонительную стратегию игры.

Это может стать одной из главных причин ухода Влаховича в другой клуб. Тактика Аллегри не позволяет Влаховичу полностью раскрыть свой потенциал. Трансфер изначально казался провальным по этой причине. Душану нужен простор и свобода действий, чего в нынешнем «Ювентусе» нет.

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По некоторой информации, в приобретении 23-летнего серба заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и мюнхенская «Бавария». Изначально сообщалось, что сам футболист хотел бы присоединиться к лондонскому клубу. Стоимость трансфера оценивалась в € 80 млн. Если он перейдёт к синим, то сыграет коэффициент 9.00.

Однако авторитетный журналист Фабрицио Романо недавно заявил, что «аристократы» пока что не делали официальных предложений «Ювентусу» по трансферу. Да и подходит ли «Челси» Душану? Сейчас клуб находится в процессе перестройки. Плюс он остался без еврокубковых турниров. Не самый привлекательный вариант.

Тухель заинтересован во Влаховиче

На наш взгляд, Влаховичу идеально подходит мюнхенская «Бавария». Стиль мадридского «Атлетико» не сильно отличается от стратегии Аллегри. Наставник «матрасников» Диего Симеоне нередко прибегает к игре вторым номером, где Душан снова будет загнан в рамки и не сможет проявить свои сильные качества. Коэффициент на переезд в Мадрид — 10.0.

Неплохой проект у «Манчестер Юнайтед», но там слишком большой спрос с центрального нападающего. Складывается впечатление, что у Эрика тен Хага он должен уметь вообще всё, в особенности прессинговать. Вауту Вегорсту неоднократно приходилось смещаться в полузащиту и регулярно отрабатывать в обороне. Ставки на трансфер в «МЮ» принимают за 6.50.

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Влахович в прессинге не очень силён, равно как и в обороне. У него хорошая скорость, а также классная реализация моментов. Как раз этого иногда недостаёт форвардам «Баварии», которые привыкли создавать моменты. Обострилась эта проблема после ухода Роберта Левандовского в «Барселону».

Станет ли Влахович достойным преемником Левандовского?

Сербское издание недавно выдало эксклюзивную информацию, что Душан Влахович находится в шаге от перехода в состав «Баварии». Мюнхенцы уже целый год ищут форварда, который заменит Левандовского. На Эрика-Максима Шупо-Мотинга тренер Томас Тухель не сильно рассчитывает. Немцу он больше нужен для ротации.

Влахович — вот приоритетная цель мюнхенцев. Несмотря на то что до договорённости ещё далеко, никто не сомневается в переходе серба в мюнхенскую команду. Судя по информации из источника, немцы готовы предложить € 60 млн, но «Ювентус» хочет на € 30 млн больше.

Также появилась информация, что лично Томас Тухель заинтересован в приобретении сербского футболиста. Скорее всего, первый гол Душан в следующем сезоне забьёт в составе «Баварии». Ставки на этот трансфер принимаются с коэффициентом 3.50. На то, что он останется в «Ювентусе», дают 1.85.

Ставка: Влахович забьёт первый гол в сезоне-2023/2024 за «Баварию» с коэффициентом 3.50.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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