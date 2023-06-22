Станислав Магкеев назвал три свои самые любимые книги

Российский защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своём увлечении книгами.

«Откуда пошло увлечение книгами? Чисто случайно. В школе я не любил читать — в совсем юном возрасте нам давали слишком тяжёлые произведения — «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита». В 15 лет это невозможно было читать. Но заставляли, поэтому это отталкивало от чтения. А потом переехал в Москву, в интернат «Локомотива». По вечерам было свободное время. Как-то раз взял прочесть одну книгу, потом вторую, и затянуло.

Топ-3 книги для меня? «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. Главный персонаж — Лучио — дьявол в человеческом обличии. Он испытывает людей на пороки. Прочитал её взахлёб. Дальше — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Ну это прямо классика. В этой книге меня поразила человеческая сущность — насколько он может быть милосердным. И ещё назову «Книжный вор» Маркуса Зусака. В этой книге рассказывается про девочку, жившую в нацисткой Германии, у которой появилось рвение читать книги. Тяжёлое произведение, но очень интересное», – приводит слова Магкеева Sport24.