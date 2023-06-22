Валерий Овчинников: за победу России над Голландией надо сказать спасибо ван Бастену

Советский и российский тренер Валерий Овчинников вспомнил матч 15-летней давности между сборной России и сборной Голландии в 1/4 финала чемпионата Европы — 2008.
«Помню ли я тот матч? Ну, помню, конечно. Сто лет назад было. А победу в Куликовской битве не отмечаете? Нет? а какая разница? Победа в Куликовской битве ил над Голландией?
Ну, понятно. Я помню, конечно, тот чемпионат Европы, матч с Голландией. Тогда их тренер совершил грубейшую ошибку – перед игрой с Россией дал своим футболистам отдохнуть. Основной состав у них отдыхал. И это выбило команду из игрового тонуса.
То, что он ван Бастен, ещё не говорит о том, что хороший тренер. Всё, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал. Вот и всё.
Что по матчу с Испанией? Испании проиграть незазорно. Мы и больше «заглатывали» с Жорой Ярцевым, Царствие ему Небесное. Ничего страшного. Нас имеют, а мы крепчаем — такая формула нашего футбола», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
- 22 июня 2023
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