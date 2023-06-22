«Манчестер Юнайтед» посоветовал Кейну запросить трансфер

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «Юнайтед» порекомендовал футболисту запросить трансфер у руководства «шпор».

«МЮ» не намерен платить за игрока запрашиваемые € 117 млн. «Красные дьяволы» хотят отдать за Кейна не более € 92 млн. Английский форвард полагает, что «Ман Юнайтед» может вернуться к переговорам, если президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви снизит цену на игрока. Сейчас «шпоры» хотят получить за 29-летнего футболиста, чей контракт истекает следующим летом, не менее € 117 млн.

«Красные дьяволы» сейчас преимущественно сосредоточены на приобретении футболиста «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.

В минувшем сезоне Кейн провёл 28 матчей за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.